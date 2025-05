Masters of the Universe | le foto del costume di Teela dal set!

Scopri le ultime novità da "Masters of the Universe"! Nuove foto dal set mostrano Camila Mendes nel costume di Teela, offrendo un'anticipazione emozionante per i fan. Il film, previsto per il 5 giugno 2026 e distribuito da Amazon MGM Studios, rappresenta il secondo adattamento cinematografico live-action del celebre franchise.

Masters of the Universe: le foto del costume di Teela dal set! Nuove foto dal set di Masters of the Universe rivelano Camila Mendes nei panni di Teela. L’uscita del film è prevista per il 5 giugno 2026, distribuita da Amazon MGM Studios, segna il secondo adattamento cinematografico live-action del personaggio di He-Man. A Mendes nel cast principale si uniscono Nicholas Galitzine nei panni di He-Man, Alison Brie nei panni di Evil-Lyn e Idris Elba nei panni di Man-at-Arms. In un post di Instagram condiviso da deuxmoi, le immagini del set londinese del film rivelano i costumi completi di Camila Mendes nei panni di Teela. Il post la vede impegnata nelle riprese di una sequenza d’azione insieme a Galitzine, i cui costumi sono già stati mostrati in precedenti immagini dal set. I due attori sono visti correre in quella che sembra essere una sequenza d’azione. 🔗Leggi su Cinefilos.it

