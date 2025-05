Massimo Zampini non ci sta | È giusto che la Juve sottolinei il doppiopesismo mediatico di cui è vittima Tutti si ricordano solo i nostri episodi vi spiego – VIDEO

Massimo Zampini interviene su Tribuna Juve, sottolineando il doppio pesismo mediatico che colpisce la Juventus. Secondo l'opinionista, l'attenzione è riservata ai singoli episodi a danno dei bianconeri, mentre le ingiustizie restano nell'ombra. Scopri il suo punto di vista nella chiacchierata esclusiva con Paolo Rossi su Juventusnews24.

Massimo Zampini a Tribuna Juve: il commento del noto opinionista a – VIDEO. Nuova puntata di Tribuna Juve nel canale Youtube di . Il nostro Paolo Rossi ha intrattenuto una bella e lunga chiacchierata con Massimo Zampini. Ecco il suo commento sul “doppiopesismo mediatico” nel confronti del club bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) ZAMPINI – «Secondo me dove non sbagli mai, almeno noi juventini, è sottolineare il famoso doppiopesismo mediatico. C’è una cosa millenaria: in tutti i casi gli episodi contro la Juve durano 3 minuti perché noi non facciamo polemiche, negli altri casi si fanno processi mediatici su protocollo e tutto il resto. Ci piacerebbe che non lo facessero solo per gli episodi come quello di Kalulu. Del nostro episodio si ricordano sempre tutti, degli altri no». 🔗Leggi su Juventusnews24.com