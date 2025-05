Massimo Zampini netto | I calciatori della Juve vogliono una società che li tuteli La comunicazione di Giuntoli non è la stessa di Napoli perché… – VIDEO

In una nuova puntata di Tribuna Juve, Massimo Zampini interviene per analizzare la situazione attuale dei calciatori della Juventus e il ruolo della società nel tutelarli. Attraverso un confronto tra la comunicazione di Giuntoli e quella del Napoli, Zampini offre un commento approfondito e prezioso sulla muraglia che separa i due approcci. Scopri di più nel video su Juventusnews24.

Massimo Zampini a Tribuna Juve: il commento del noto opinionista a su Giuntoli e non solo – VIDEO. Nuova puntata di Tribuna Juve sul canale Youtube di . Il nostro Paolo Rossi ha chiacchierato con Massimo Zampini, noto opinionista del mondo bianconero. Ecco le sue parole su Giuntoli. ZAMPINI – «Giuntoli a Napoli io lo ricordavo bene, uno che fosse molto molto estremo con la protesta. Uno molto deciso, con allusioni. Però Giuntoli non è il capo della Juventus, segue un indirizzo millenario e credo che sarebbe molto strano se improvvisamente parlasse di rispetto, bilanci e così via. Lui si adatta alle indicaioni di ambiente e società. Io ho un'impressione, e cioè che anche i giocatori vogliano una società che ti tuteli e sappia tutelarti.