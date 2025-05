Massimo Moratti compie 80 anni | l’Inter il Triplete e l’occasione mancata di diventare sindaco di Milano

Massimo Moratti compie 80 anni e il suo nome è indissolubilmente legato all'Inter del Triplete. Quell'impresa storica, unica per una squadra italiana, ha segnato un'epoca, rendendo Moratti una figura leggendaria nel calcio. Oltre ai successi sportivi, resta l'occasione mancata di diventare sindaco di Milano, un capitolo affascinante della sua vita.

Dici Massimo Moratti e pensi all'Inter del Triplete. Quell'impresa leggendaria, mai compiuta prima da una squadra italiana e forse irripetibile, che consegnò i nerazzurri e la sua presidenza alla storia. Una storia, quella tra l'Inter e Moratti - che compirà 80 anni venerdì 16 maggio - iniziata nel 1995. MASSIMO MORATTI È in quell'anno che Massimo sale alla guida della "Beneamata", riprendendo "l'affare di famiglia" del padre Angelo, presidente dal 1955 al 1968 (anni in cui vinse, tra le altre cose, due Coppe Campioni). L'esperienza di Massimo alla guida dell'Inter si apre con un colpo ad effetto: tra i primi acquisti, infatti, c'è Ronaldo il Fenomeno, che arriva a Milano nel 1997 e conquista in poco tempo il cuore dei tifosi. Ma i risultati, salvo una Coppa Uefa nel 1998, non arrivano. Anzi, l'Inter è vittima della tremenda delusione sportiva risalente al celebre 5 maggio 2002, con lo scudetto sfumato all'ultima giornata. 🔗Leggi su Ilgiorno.it