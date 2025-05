Massimo Ferrero nel giorno della retrocessione della Sampdoria | Ben vi sta Un motivo ci sarà…

Nel giorno della storica retrocessione della Sampdoria in Serie C, Massimo Ferrero, ex presidente del club, ha scatenato polemiche con un video virale in cui lancia malaugurati pronostici sui blucerchiati. La sua indole provocatoria, nota ai tifosi, si è manifestata in un momento già critico, sollevando interrogativi sul suo ruolo nella crisi della squadra.

L'indole "der Viperetta" si è palesata in tutta la sua forza in un video virale sui social in cui Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, aveva augurato il peggio possibile ai blucerchiati poco prima della sfida contro la Juve Stabia. Che poi è costata la storica retrocessione in Serie C. 🔗Leggi su Fanpage.it

