Martina Franca | steso sui binari ferroviari Emergenza nelle ore del passaggio del Giro d' Italia

Un incidente straordinario ha scosso Martina Franca durante il passaggio del Giro d'Italia. Un uomo è stato trovato steso sui binari ferroviari, creando un'emergenza e suscitando preoccupazione tra i presenti. Scopriamo i dettagli di questo drammatico episodio che ha colpito la cittadina pugliese.

L'articolo Martina Franca: steso sui binari ferroviari Emergenza nelle ore del passaggio del Giro d'Italia proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: steso sui binari ferroviari Emergenza nelle ore del passaggio del Giro d'Italia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uomo investito sui binari, è grave

Riporta rainews.it: Un uomo di 46 anni è stato investito all'alba da un treno in transito sulla tratta che collega Martina Franca (Taranto ... Il 46enne, rimasto incastrato tra i binari, è stato estratto dai ...

Tragedia sfiorata sui binari tra Martina e Cisternino: uomo travolto da un treno, è vivo per miracolo

Scrive brindisisera.it: È salvo per miracolo il 46enne investito da un treno all’alba lungo la linea ferroviaria Martina Franca–Cisternino. L’uomo, rimasto incastrato tra i binari in circostanze ancora da chiarire, è stato ...

Viene investito da un treno, 46enne in gravissime condizioni

msn.com scrive: (ANSA) - MARTINA FRANCA, 22 APR - Un uomo di 46 anni è stato ... Il 46enne, rimasto incastrato tra i binari, è stato estratto dai soccorritori e trasportato in codice rosso all'ospedale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anna Foglietta è Franca Rampi in Alfredino: Una donna che ha combattuto la pornografia del dolore

Fanpage ha intervistato l'attrice Anna Foglietta, che nella serie Alfredino – Una storia italiana, su Sky e NOW il 21 e 28 giugno, interpreta Franca Rampi, la mamma del bambino morto dopo la caduta in un pozzo a Vermicino, nel 1981.