martin scorsese riceve il premio alla carriera al taormina film festival 2025

Martin Scorsese, icona del cinema mondiale, sarà premiato con il prestigioso premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025. L'evento, in programma dal 10 al 14 giugno, segna una storica partecipazione del maestro a questa 71ª edizione, portando un'ulteriore luce su una manifestazione già celebre per il suo amore per il grande schermo.

Taormina, 13 maggio 2025 – Il Taormina Film Festival annuncia con orgoglio la presenza, per la prima volta nella sua storia, del leggendario regista Martin Scorsese alla 71ª edizione della manifestazione, in programma dal 10 al 14 giugno 2025. Per celebrare questa partecipazione straordinaria, Martin Scorsese riceverà il prestigioso Premio alla Carriera nella magica cornice del Teatro Antico di Taormina, uno dei simboli più iconici della cultura internazionale. Martin Scorsese: un'icona mondiale del cinema. Autore di capolavori come Toro Scatenato, Quei bravi ragazzi, The Departed e The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese ha profondamente influenzato il linguaggio del cinema moderno. Al Taormina Film Festival 2025, in suo onore, sarà proiettato il capolavoro Taxi Driver (1976), con Robert De Niro, Jodie Foster e Harvey Keitel, considerato una delle opere più iconiche della settima arte.

