Marotta | Mi dispiace per la Sampdoria! Spero tornino in Serie A

Giuseppe Marotta, ex dirigente della Sampdoria dal 2002 al 2010, ha espresso il suo dispiacere per la retrocessione del club in Serie B. Le sue parole, riprese da Sport Mediaset, riflettono il forte legame e la passione per una squadra che spera di tornare presto nel massimo campionato.

Giuseppe Marotta è stato dirigente della Sampdoria dal 2002 al 2010. Lo stesso presidente dell’Inter ha commentato la retrocessione del club, le parole sono riprese da Sport Mediaset. RETROCESSIONE – Giuseppe Marotta è stato prima direttore generale poi amministratore delegato della Sampdoria. L’attuale presidente dell’ Inter ha ricoperto un ruolo importantissimo nella storia recente del club di Genova, che proprio ieri durante l’ultima giornata di Serie B ha salutato anche la cadetta. La Sampdoria è ufficialmente retrocessa in Serie C ed è stata la prima volta nella sua lunga storia. Lo stesso Marotta si è detto dispiaciuto per l’accaduto e ne ha parlato prima dell’evento al Salone d’Onore del Coni dedicato alla lotta contro la pirateria audovisiva nel calcio: «Chiaramente avendo vissuto anni splendidi, che hanno registrato non solo successi in termini emozionali ma anche di risultati, con l’epilogo poi finale della partecipazione alle fasi preliminari della Champions, oggi durante una retrocessione storica purtroppo non c’è che rammaricarsi e dispiacersi. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta: «Mi dispiace per la Sampdoria! Spero tornino in Serie A»

