Marotta | Dispiace per la Sampdoria in C ho un augurio speciale Norma anti-pirateria? Cambiata una cosa importante

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, esprime il suo dispiacere per la retrocessione della Sampdoria in Serie C, augurando un futuro migliore al club. In un evento al Coni dedicato alla norma anti-pirateria, Marotta riflette anche sull'importanza di queste nuove regole nel contesto sportivo italiano.

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, sulla retrocessione del suo ex club in Serie C e sulla norma anti-pirateria. Beppe Marotta, presidente dell' Inter, ha parlato a margine dell'evento anti-pirateria al Coni. RETROCESSIONE SAMPDORIA – «Avendo vissuto chiaramente anni splendidi, dove abbiamo registrato successi non solo in termini di emozioni, ma anche di risultati con l'epilogo della partecipazione ai preliminari della Champions, oggi non c'è che rammaricarsi. Questa retrocessione storica è un grande dispiacere. La speranza è che possano tornare il prima possibile in Serie A, che credo sia la categoria che compete a una società blasonata come la Sampdoria. Nello sport la Sampdoria rimane una tra le icone più importanti». NORMA ANTI-PIRATERIA – «La pirateria ha rappresentato e rappresenta sicuramente un grande danno per il movimento calcistico, è ora di dire basta.

