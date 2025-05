Marongiu Pd | Giunta Paolini fuori tempo massimo sul Giubileo

Il consigliere comunale Leo Marongiu critica duramente la giunta Paolini, accusandola di non essere pronta per il Giubileo. Nonostante numerosi incontri e promesse, afferma che il sindaco si limita a proporre soluzioni temporanee, evidenziando un fallimento amministrativo che pone in dubbio l’organizzazione dell’evento atteso per novembre.

“Tanti incontri e tante riunioni pubblicizzate di gruppi di contatto per la preparazione del Giubileo ma, siamo ormai a metĂ anno, e il sindaco ipotizza solo soluzioni temporanee”. Per il consigliere comunale Leo Marongiu questo certifica il “fallimento di questa giunta”. “A novembre scorso è. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Marongiu (Pd): “Giunta Paolini fuori tempo massimo sul Giubileo”

