Mario Paciolla dopo l’inchiesta di Fanpage it l’appello del Pd | “Verità e giustizia”

Dopo l'inchiesta di Fanpage.it, il Partito Democratico lancia un appello per ottenere "verità e giustizia" riguardo alla morte di Mario Paciolla. I deputati Sarracino, Provenzano, Boldrini, Porta, Amendola e Quartapelle sostengono la tesi che non si tratti di suicidio, ma di omicidio. Scopri di più su questa controversa vicenda.

I deputati del Pd Sarracino, Provenzano, Boldrini, Porta, Amendola e Quartapelle firmano un appello per Mario Paciolla: "Non fu suicidio, è stato ucciso"

Mario Paciolla, dopo l’inchiesta di Fanpage.it l’appello del Pd: “Verità e giustizia”

I deputati del Pd Sarracino, Provenzano, Boldrini, Porta, Amendola e Quartapelle firmano un appello per Mario Paciolla: "Non fu suicidio, è stato ..."

Inchiesta Mario Paciolla, Ruotolo (Pd) ad ambasciatore Ue in Colombia: “Verità sulla sua morte”

In una lettera inviata all'ambasciatore Ue in Colombia, Gilles Bertrand, l'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo chiede verità sulla morte di Mario Paciolla

I genitori di Mario Paciolla: "Saremo sempre nei luoghi che frequentava lui, è il nostro impegno"

"È necessario essere dove sarebbe stato Mario. Abbiamo iniziato a stare nei luoghi dove stava lui, a frequentare le persone che frequentava lui. E così abbiamo ritrovato Mario.

