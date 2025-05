Mario Draghi al vertice Cotec | Ordine multilaterale minato dalle azioni unilaterali

Mario Draghi, al vertice di Cotec, sottolinea come l'ordine multilaterale sia minato da azioni unilaterali. Cambiamenti in atto da anni e il deterioramento della situazione, accentuato dall'innalzamento delle tariffe, rendono difficile una risposta europea efficace. Gli eventi recenti segnano un punto decisivo nel panorama geopolitico, richiedendo una riflessione profonda e coordinata.

Cambiamenti sono in corso da "diversi anni e la situazione si stava deteriorando anche prima del recente innalzamento delle tariffe. Quindi, le frammentazioni politiche interne e la crescita debole ha reso più difficile una effettiva risposta europea. Ma gli eventi più recenti rappresentano un punto di rottura. L'uso massiccio di azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento del Wto hanno minato l' ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile". Lo ha detto l'ex premier Mario Draghi parlando al vertice Cotec che si svolge a Coimbra. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mario Draghi al vertice Cotec: "Ordine multilaterale minato dalle azioni unilaterali"

