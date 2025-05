Marina la Principessa dei Saiyan | Vogliono che sparisca mi chiamano ' strana' Ma io sono semplicemente libera

Marina Iannuzzi, giovane creator irpina conosciuta come "Principessa dei Saiyan" o "Princi", racconta come la sua passione per gli anime, in particolare Dragon Ball, sia diventata un linguaggio di libertà. Nonostante le critiche e le etichette, Marina rivendica la sua autenticità, emanando un'energia che conquista il web e celebra l'individualità.

“Il mio personaggio è nato per puro caso su TikTok”. Così esordisce Marina Iannuzzi, giovane creator irpina conosciuta in rete come “Principessa dei Saiyan”, o più affettuosamente “Princi”. Una passione autentica per gli anime, in particolare Dragon Ball, si è trasformata in un linguaggio. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Marina, la "Principessa dei Saiyan": "Vogliono che sparisca, mi chiamano 'strana'. Ma io sono semplicemente libera"

