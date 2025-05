Mariavittoria Minghetti parla del suo passato Il profondo invito rivolto ai fan

Mariavittoria Minghetti riporta alla mente momenti del suo passato in un toccante post sui social. La giovane ex gieffina, che ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità durante il Grande Fratello, condivide un profondo invito ai suoi fan, lasciando trasparire la sua autenticità e il legame speciale che ha creato con gli spettatori.

Mariavittoria Minghetti torna a parlare del suo passato. Il profondo post social. Mariavittoria Minghetti è entrata nel corso degli italiani con la sua spontaneità e genuinità al Grande Fratello. La giovane ex gieffina è riuscita ad arrivare fino alla finale del reality show ammaliando sempre di più i fan. Mariavittoria e Tommaso continuano a godersi il loro amore lontani dai riflettori. Mariavittoria anche al Grande Fratello aveva parlato attraverso la linea della sua vita, la sua lotta contro l'anoressia. L'ex gieffina questo pomeriggio è tornata sui social scrivendo un post proprio in merito allo stare bene con se stessi. Mariavittoria scrive: "Quanto è importante sentirsi bene con se stessi? Amarsi, volersi bene e, soprattutto, accettarsi.

