Mariani | Tornare a Torino emozione incredibile Ho parlato con Vanoli è autentico ma dal club serve un nuovo step – VIDEO

Pedro Mariani torna a Torino, un’emozione incredibile che riporta alla mente il suo passato granata. In un’intervista esclusiva, si confronta con l’ex compagno Vanoli, analizzando le sfide future del club. L'incontro, immortalato da Lorenzo Bosca allo Stadio Olimpico, offre uno sguardo autentico su un nuovo passo necessario per il Toro.

Pietro ‘Pedro’ Mariani direttamente dal Grande Torino, l’incontro con l’ex collega Vanoli, il passato nel Toro e il futuro del club granata, la videointervista esclusiva (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Pedro Mariani, al secolo Pietro, è tornato a Torino. L’ha fatto in occasione dell’ultima partita giocata dalla sua ex squadra in . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mariani: «Tornare a Torino emozione incredibile. Ho parlato con Vanoli, è autentico, ma dal club serve un nuovo step» – VIDEO

