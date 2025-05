Mariam Shengelia all’Eurovision 2025 chi è la cantante della Georgia

Mariam Shengelia, giovane talento georgiano, si prepara a brillare all'Eurovision Song Contest 2025 con il brano "Freedom". Con un percorso musicale avviato nei talent show nazionali e una passione contagiosa, Mariam è pronta a catturare il cuore dell'Europa con la sua voce potente e il suo stile unico.

Dalla scena musicale georgiana arriva una voce giovane ma già piena di esperienza: Mariam Shengelia è pronta a conquistare l’Europa con la sua energia e il suo brano Freedom all’ Eurovision Song Contest 2025. Con un percorso iniziato nei talent show nazionali e una passione per la musica che l’ha accompagnata fin da bambina, Mariam porta sul palco di Basilea una canzone che parla di liberazione e forza interiore. Chi è Mariam Shengelia. Nata il 14 maggio 2002 a Mingrelia, in Georgia, Mariam Shengelia ha mostrato fin da piccola un grande interesse per la musica. Cresciuta tra Tbilisi e Zugdidi, ha studiato canto e teoria musicale al Conservatorio Statale di Tbilisi, sviluppando uno stile che unisce vari generi come pop, soul e jazz. La sua carriera musicale inizia nel 2018, quando è diventata semifinalista di X Factor Georgia a soli 16 anni. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mariam Shengelia all’Eurovision 2025, chi è la cantante della Georgia

