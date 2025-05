Maria Elena Boschi accusa Giorgia Meloni di arroganza e di non saper guidare il Paese

Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di arroganza e incapacità di governare. Boschi sottolinea che, nonostante le promesse di un cambio di passo, la Meloni continua a rispondere con un duello mediatico piuttosto che dialogare con gli italiani.

" Presidente Meloni, ha parlato di un cambio di passo, ma l'unica cosa che non è invariata é la sua arroganza: invece di rispondere agli italiani lei cerca di vincere il duello mediatico con le opposizioni". Lo ha detto la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi in replica alla risposta della premier Giorgia Meloni alla sua interrogazione al question time. "E ogni volta - ha aggiunto - che viene criticata lei accusa di sessismo: se lo lasci dire da qualcuno" che è stato vittima di sessismo, "senza una parola in difesa da parte sua": io "non la critico perché è donna ma perché non è in grado di guidare il Paese, se ne sta accorgendo anche la comunità internazionale e se ne accorgeranno presto anche gli italiani". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maria Elena Boschi accusa Giorgia Meloni di arroganza e di non saper guidare il Paese

