maria de filippi sfida stefano de martino l ipotesi choc

Maria De Filippi e Stefano De Martino si trovano al centro di un'accesa sfida, in un momento di crisi per il prime time di Canale 5. Gli ascolti di Striscia la Notizia in calo hanno sollevato domande sul futuro della programmazione Mediaset, facendo emergere indiscrezioni e possibili strategie per tornare a brillare nel panorama televisivo.

Il momento di crisi dell'access prime time su Canale 5 non è più un mistero. Gli ascolti in netto calo di Striscia la Notizia hanno acceso i riflettori sulle possibili contromosse di Mediaset. Tra indiscrezioni, rumor e possibili rivoluzioni, una voce in particolare ha iniziato a far tremare i palinsesti: Maria De Filippi potrebbe approdare con Uomini e Donne nella fascia oraria più calda della televisione italiana. Un'ipotesi che, se confermata, cambierebbe tutto. Striscia la Notizia in crisi: i numeri parlano chiaro. L'ultima puntata di Striscia la Notizia è stata seguita da appena 2 milioni e 382 mila spettatori, registrando uno share dell'11,41%.

