Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone splendono sul red carpet del Festival di Cannes Ma cosa fanno nella vita? Leggi su Amica it

Gli occhi sono tutti puntati, in questi giorni, sul sud della Francia per il Festival di Cannes. La 78esima edizione è iniziata ieri, 13 maggio, e si concluderà sabato 24. Tante le star presenti sul primo red carpet – quest’anno è stato imposto un dress code che alcune hanno ignorato – tra cui anche due royal: Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone. Non è la prima volta che le due principesse, figlie di del principe Carlo di Borbone e di Camilla Crociani, partecipano alla celebre manifestazione. Sono, infatti, vere e proprie habitué del festival, presenti spessissimo alla serata inaugurale. Per l’apparizione sul tappeto rosso di quest’anno, le ragazze hanno indossato due abiti da sera molto eleganti. Per Maria Chiara, un total look nero, per la sorella Maria Carolina black&white. Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone al Festival di Cannes 2025. 🔗Leggi su Amica.it