Marcus Thuram non pensa né al Napoli né al PSG | l’attaccante dell’Inter in bici a Milano a fare compere

In un sorprendente episodio milanese, Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato avvistato mentre girava in bicicletta elettrica per le vie della città. Ignorando le voci su Napoli e PSG, Thuram ha condiviso momenti di simpatia con i fan, posando per selfie prima di tornare a casa, concentrato solo sulla sua squadra e sulla prossima sfida contro la Lazio.

Simpatico inaspettato episodio per le vie di Milano con Marcus Thuram, colto a fare compere in sella ad una bicicletta elettrica a noleggio. La sua presenza non è passata inosservata: selfie con alcuni passanti, poi via sorridente verso casa. Senza pensare alla Lazio, avversaria dell'Inter domenica sera e al PSG, nella finale di Champions del prossimo 31 maggio. 🔗Leggi su Fanpage.it

