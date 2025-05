Marcolin | Mi aspettavo Serie A vinta facilmente dall’Inter! Il Napoli ora…

Dario Marcolin, ex calciatore di Lazio e Sampdoria, interviene a Radio Gol per analizzare la lotta scudetto tra Napoli e Inter. Dopo un andamento imprevedibile, l'ex giocatore commenta il recente pareggio dei partenopei, rivelando le sue aspettative su come si sta sviluppando questa intensa sfida per il titolo in Serie A.

Dario Marcolin, intervenuto a Radio Gol, il programma di Radio Kiss Kiss, ha parlato della lotta scudetto che vede coinvolte Napoli e Inter. L’ex calciatore di Lazio e Sampdoria analizza le ultime giornate di Serie A delle due squadre in testa. IL COMMENTO – Dario Marcolin ritorna sul pareggio casalingo del Napoli contro il Genoa. L’ex calciatore crede che la squadra di Conte farà tesoro di quanto accaduto, e sarà più concentrata contro il Parma: « Adesso per il Napoli è una questione di testa più che di campo. Però stanno facendo passare la trasferta di Parma come la più difficile. È difficile, sì, ma è nelle corde del Napoli. La gara col Genoa forse può far scattare una concentrazione maggiore, quel tutto troppo facile si può trasformare in concentrazione in vista di Parma ». Per Marcolin il Napoli ha reso la vita difficile all’Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marcolin: «Mi aspettavo Serie A vinta facilmente dall’Inter! Il Napoli ora…»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marcolin: “Le prossime due gare vanno giocate da Napoli, ora c’è bisogno di positività”

Riporta ilnapolionline.com: Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:“Adesso per il Napoli è una ...

Marcolin: "Questa cosa al Napoli non è mai successa, la differenza con l'Inter"

Da msn.com: L'ex calciatore di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, attraverso l'intervista odierna ha parlato dell'andamento del campionato degli azzurri di Conte.

Marcolin: "Calendario dalla parte del Napoli, ha sette avversarie già battute all'andata"

msn.com scrive: L'ex calciatore Dario Marcolin, ai microfoni de Il Mattino, ha analizzato i problemi del Napoli e la corsa Scudetto in Serie A: "Siamo già alla sesta o settima gara gestita in questo modo.

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatori LG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.