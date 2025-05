Marcolin frena | Stanno facendo passare la trasferta di Parma come la più difficile ma non è così! Mi aspettavo che l’Inter vincesse con facilità

Dario Marcolin, ex calciatore e allenatore, ha commentato il finale della lotta scudetto tra Napoli e Inter. Intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso la sua opinione sulla trasferta di Parma, ritenendola meno imponente di quanto si racconti. Secondo Marcolin, l'Inter potrebbe avere la vittoria a portata di mano, nonostante le difficoltà annunciate.

L'ex calciatore e allenatore Dario Marcolin si è espresso così sul finale della lotta scudetto tra il Napoli di Conte e l'Inter di Inzaghi. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Dario Marcolin si è soffermato sul prossimo turno di Serie A e sulla parte finale della lotta scudetto tra Napoli e Inter. LOTTA SCUDETTO – « Adesso per il Napoli è una questione di testa più che di campo. Però stanno facendo passare la trasferta di Parma come la più difficile. E' difficile, sì, ma è nelle corde del Napoli. La gara col Genoa forse può far scattare una concentrazione maggiore, quel tutto troppo facile si può trasformare in concentrazione in vista di Parma. Il Napoli non ha mai sbagliato un approccio in questa stagione, spesso ha fatto meglio i primi tempi anziché i secondi, ma questo è accaduto perché la testa è sempre stata quella giusta » IL RIENTRO DI NERES? – « Per me Conte va avanti con Raspadori e Lukaku, bisogna ancora capire come sta il brasiliano.