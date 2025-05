Marco Sambugaro lascia Pistoia Basket per diventare direttore sportivo a Reggio Emilia

Marco Sambugaro si appresta a chiudere il suo capitolo con Pistoia Basket per iniziare una nuova avventura come direttore sportivo a Reggio Emilia. Con la fumata bianca ormai imminente, Sambugaro succederà a Claudio Coldebella in un'importante transizione, segnando un altro significativo passo per l'Estra e il futuro del club emiliano.

Manca solo la fumata bianca per decretare l'addio definitivo di Marco Sambugaro a Pistoia e il suo passaggio a Reggio Emilia. I giochi ormai sono fatti e l'ex diesse biancorosso sarà il successore di Claudio Coldebella nel ruolo di direttore sportivo. Un altro colpo pesante per l'Estra che in questa stagione di bordate ne ha dovute sopportare anche troppe e che apre un vuoto importante a livello societario. Sambugaro abbiamo imparato ad apprezzarlo in questi anni sia come professionista che come uomo. Come professionista i fatti parlano per lui, ha attraversato momenti difficili, la stagione del Covid, in cui ha sempre saputo tenere la barra dritta, ha creato insieme a Brienza una squadra che ha regalato gioie incredibili ai tifosi, fino all'ultima annata, sempre sul pezzo seppur relegato nelle retrovie.

