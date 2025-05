Marco Pettinà | L' arte oltre la forma il silenzio che scolpisce il futuro

Un'opportunità imperdibile per esplorare il mondo artistico di Marco Pettinà si presenta con la sua partecipazione a una mostra collettiva a Villa Montesi, sede di Fideuram Bank a Padova. Qui, l'artista invita a riflettere sull'arte che va oltre la forma, rivelando il silenzio che scolpisce il futuro e invita alla scoperta della sua profonda visione.

