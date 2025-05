Marco Maccarini a piedi da Milano a Torino al Salone del Libro | Perché cammini? Incontri incredibili e poi la pace

Marco Maccarini, nel suo libro "Un decimo di te", racconta il percorso a piedi da Milano a Torino, verso il Salone del Libro. Camminare diventa per lui un'opportunità di incontri straordinari e di ricerca interiore. Con zaino leggero e cuore aperto, Maccarini esplora l'essenziale, rispondendo così a un bisogno profondo di pace e connessione.

"Perché cammini? Incontri incredibili e poi la pace". Marco Maccarini nel suo libro "Un decimo di te" (Camminare e scoprire l'essenziale, con lo zaino leggero e il cuore aperto) risponde così alla sua esigenza di camminare, nata dal bisogno di trovare un ritmo umano e regalarsi il lusso della.

Marco Maccarini, da Milano a Torino a piedi per il Salone del Libro: “Vi aspetto al Parco Michelotti per l’ultimo tratto insieme”

Si legge su torinoggi.it: È partito dal Duomo di Milano, passando per i Navigli e Abbiate Grasso. Durante il secondo giorno in cui ha raggiunto Galliate, ha fatto visita anche alla Fondazione Apri le braccia che si cura di ...

Marco Maccarini: “A piedi in cerca di me stesso, perdersi è la libertà assoluta. La notorietà? Non mi manca. In tv l’unica che mi stregò fu Alanis Morissette”

Secondo msn.com: A inizio millennio con dread lunghi e biondi è stato una delle star della tv: “Mtv on the Beach un’esperienza meravigliosa ma faticosa. Registravamo tre puntate al giorno, arrivavi al tramonto spellat ...

Marco Maccarini, i cammini solitari dopo le luci di Mtv. «Verrò al Salone del libro a piedi, 180 km da Milano alla mia Torino»

Scrive msn.com: L'ex noto volto televisivo da alcuni anni ha detto basta allo show business. Venerdì 16 maggio presenterà il suo libro «Un decimo di te» al Lingotto ...

