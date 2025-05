Marco Giampaolo | dai campi di provincia alle lotte salvezza la storia del Maestro

Marco Giampaolo, nato in Svizzera, ha costruito la sua carriera tra i campi di provincia e le sfide della Serie A, guadagnandosi il soprannome di “Maestro”. Tra alti e bassi, ha affrontato con determinazione le lotte salvezza, regalando emozioni e insegnamenti a tifosi e giocatori. La sua storia è un viaggio avvincente nel mondo del calcio.

La carriera di Marco Giampaolo non è ricca di trofei, anzi, il suo palmares è vuoto, ma le sue conquiste più importanti le ha ottenute senza il bisogno di alzare titoli. Il destino lo ha voluto come protagonista di realtà più piccole o più semplicemente in difficoltà. Una volta avvenuto il grande salto in alto, non ha saputo reggere una pressione enorme e ha dovuto fare un passo indietro da grande professionista. La sua storia da giocatore non esalta particolarmente. Come centrocampista gioca nel Giulianova e poi nel Gubbio agli inizi degli anni '90.