Marche il volto del nuovo ospedale di Pesaro

Il nuovo ospedale di Pesaro segna un importante traguardo per la sanità marchigiana, con un investimento di 204 milioni di euro e 382 posti letto, ulteriormente ampliabili in caso di emergenza. Questa struttura rappresenta la più grande opera pubblica nella storia della regione, come sottolineato dal presidente della Regione Marche, M.

“Un investimento di 204 milioni di euro con 382 posti letto previsti che possono diventare 460 in emergenza: l’ospedale di Pesaro sarà la più grande opera pubblica mai realizzata nella storia della Regione Marche nel settore della sanità nelle Marche”. Queste le parole del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel corso dell’incontro di presentazione del progetto del nuovo presidio ospedaliero al comparto sanitario pesarese e del territorio e che saranno i primi destinatari della nuova struttura. Con lui gli assessori Stefano Aguzzi, Francesco Baldelli e Filippo Saltamartini, il direttore dell’Ast di Pesaro Alberto Carelli e Andrea Bartoli dirigente Edilizia Sanitaria e ospedaliera della Regione. La presentazione agli operatori sanitari . “Dopo la presentazione del progetto alla città, abbiamo voluto dedicare un incontro agli operatori e al comparto sanitario per presentare il progetto dell’Ospedale di Pesaro a chi per primo vi lavorerà quotidianamente – ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli -. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, il volto del nuovo ospedale di Pesaro

