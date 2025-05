Manutenzione delle rotaie del tram bus sostitutivi in orario serale

AVM-Actv ha avviato in questi giorni lavori di manutenzione sulle rotaie del tram, con particolare attenzione a piazzale Cialdini, cuore del trasporto pubblico a Mestre. Durante le operazioni serali, saranno attivi bus sostitutivi per garantire la continuità del servizio e minimizzare i disagi per i passeggeri che quotidianamente usufruiscono della rete di trasporto.

Avm-Actv è al lavoro in questi giorni per eseguire una serie di interventi di manutenzione alla rotaia del tram: il punto più delicato è nell'area di piazzale Cialdini (Mestre centro), dove si trova lo snodo principale del trasporto pubblico della terraferma e dove transitano ogni giorno anche. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Manutenzione delle rotaie del tram, bus sostitutivi in orario serale

