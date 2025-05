Manutenzione del verde | A9 chiusa stanotte tra Lomazzo nord e Saronno

La A9 Lainate–Como–Chiasso subisce un'importante interruzione questa notte, mercoledì 14 maggio 2025. Dalle 22:00 alle 5:00 di giovedì 15 maggio, il tratto tra Lomazzo nord e Saronno, in direzione Lainate/Milano, sarà chiuso per lavori di manutenzione del verde. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi.

Questa notte, mercoledì 14 maggio 2025, la circolazione lungo la A9 Lainate–Como–Chiasso sarà interessata da un'importante interruzione: il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, in direzione LainateMilano, sarà chiuso al traffico dalle 22:00 alle 5:00 di giovedì 15 maggio.

