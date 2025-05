Mangialardi ancora prosciolto Covid denuncia dal vicesindaco | Ennesima vicenda giudiziaria

Maurizio Mangialardi, ex sindaco di Senigallia e attuale vicepresidente del Consiglio Regionale, è stato prosciolto dalla giudice Francesca Pizii in un caso di diffamazione denunciato dal vicesindaco. Nonostante il rischio di un processo, la giudice ha stabilito che il fatto non sussiste, chiudendo così un'ennesima vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista.

Denunciato dal vicesindaco per diffamazione, la giudice Francesca Pizii proscioglie il consigliere regionale Maurizio Mangialardi perché il fatto non sussiste. L’ex sindaco di Senigallia, 60 anni, oggi vice presidente del Consiglio Regionale, rischiava un processo ma la questione si è chiusa con un non luogo a procedere arrivato ieri al tribunale di Ancona dove era difeso dall’avvocato Marina Magistrelli. A portarlo nelle aule di giustizia è stato Riccardo Pizzi, 50 anni, vicesindaco della giunta Olivetti del Comune di Senigallia, per un post Facebook fatto durante la pandemia, ad aprile del 2021. C’erano ancora i contagi da Covid-19 e Mangialardi si era lasciato andare ad un commento circa il comportamento tenuto da Pizzi in merito ai festeggiamenti del compleanno della figlia, organizzato in un parco pubblico, al parco della Pace. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mangialardi ancora prosciolto. Covid, denuncia dal vicesindaco: "Ennesima vicenda giudiziaria"

