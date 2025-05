Manca l' acqua scuole chiuse a Frosinone il 15 maggio | ecco l' elenco

Il 15 maggio 2025, Frosinone si trova a fronteggiare un'emergenza idrica che ha portato alla chiusura delle scuole. È stata emessa un'ordinanza per sospendere le attività educative in vari istituti, eccezion fatta per quelli attrezzati con adeguati sistemi di approvvigionamento. Scopri l’elenco delle istituzioni coinvolte e ulteriori dettagli sulla situazione.

Emanata l'ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per giovedì 15 maggio 2025 dalle 8.30 alle 15.30, dei seguenti Istituti di Istruzione Superiore, oltre agli Istituti Scolastici Pubblici e Paritari ed i Nidi d'Infanzia, ad eccezione delle strutture dotate di adeguati

