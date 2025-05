Manageritalia in Lombardia crescono i manager privati anche in vista Milano-Cortina 2026

In Lombardia, la figura del manager privato continua a espandersi, con un incremento del 3,6% nell'ultimo anno, raggiungendo un totale di 57.739 professionisti. Questo trend è ulteriormente stimolato dalle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, secondo quanto riportato dal presidente dei dirigenti lombardi. Una crescita che segna l'importanza crescente del management nella regione.

(Adnkronos) – La Lombardia sempre più regione a misura di manager anche in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. I dirigenti privati sono cresciuti del +3,6% nell’ultimo anno arrivando a 57.739 su tutto il territorio regionale. A renderlo noto il presidente dei dirigenti lombardi Paolo Scarpa in occasione dell’assemblea di Manageritalia Lombardia che . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

