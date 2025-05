Mammedimerda e la giusta battaglia | I diritti delle donne siano al centro E sui social serve il sale in zucca

"Mammedimerda e la giusta battaglia" mette in luce l'importanza dei diritti delle donne, con un focus sui social. Milano ospiterà la quindicesima edizione del WeWorld Festival dal 23 al 25 maggio 2025, un evento che celebra la pluralità della soggettività femminile con 90 ospiti, tra cui il duo satirico che promette di animare gli spazi di BASE Milano.

Milano – "Unite e Plurali". Una celebrazione della soggettività femminile nella sua complessità. È la quindicesima edizione del WeWorld Festival Milano, che da l 23 al 25 maggio 2025 animera' gli spazi di BASE Milano di via Bergognone 34, grazie al contributo di 90 ospiti. Tra gli altri, il duo satirico Mammadimerda di due amiche, Sarah Malnerich e Francesca Fiore, che da anni si battono per il mondo femminile. Sarah Malnerich, per l'occasione, si racconta tra riflessioni serie e qualche risata. Da dove nasce l'idea del vostro duo? «Nasce dapprima come blog autoriale dieci anni fa, in cui raccontavamo l'esperienza della nostra maternità perché non collimava con quella che era la narrazione ufficiale. Abbiamo iniziato ad interrogarci se fossimo noi inadeguate all'esperienza o se non ce la stessero raccontando proprio tutta.