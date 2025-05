“Mamme smettetela di portare i vostri figli maschi nello spogliatoio delle donne” | lo sfogo di un’atleta

Un'invocazione urgente quella di Safa, atleta di 28 anni, che esprime la sua frustrazione riguardo la presenza di bambini maschi negli spogliatoi femminili. Secondo lei, la situazione compromette il diritto delle donne a un luogo intimo e sicuro per cambiarsi. La sua denuncia solleva interrogativi sulla privacy e sul rispetto degli spazi personali.

