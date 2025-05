Maltempo su tutta l' isola nel Messinese è allerta | la decisione sulle scuole

Maltempo in arrivo su tutta l'isola, con Messina e provincia particolarmente colpite. Gli esperti meteo avvertono di un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il 15 maggio, la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta arancione, prevedendo piogge sparse a diffuse, a prevalente carattere di intensità. In'attesa di decisioni riguardanti la chiusura delle scuole.

Come previsto dagli esperti meteo, in netto peggioramento il tempo su tutta l'isola, comprese Messina e la sua provincia. Per la giornata di domani, 15 maggio, la protezione civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo arancione. Previste piogge da sparse a diffuse a prevalente carattere di.

Maltempo, allerta meteo arancione in Sicilia e scuole chiuse domani 15 maggio per temporali: elenco dei comuni

Secondo fanpage.it: La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani 15 maggio un'allerta meteo arancione per temporali intensi su tutta la Sicilia dove molte scuole ...

Maltempo, emergenza nel Messinese: famiglie evacuate e frane VD

Segnala informazione.it: Sul posto i vigili del fuoco MESSINA – Maltempo, emergenza nel Messinese, evacuate diverse famiglie, vasta frana nel quartiere di Cataratti. I particolari. Maltempo, emergenza nel Messinese “A ...

Maltempo in Sicilia, stato di crisi per 83 Comuni del Messinese

Secondo msn.com: La Giunta regionale Schifani ha deliberato l’estensione dello stato di crisi per gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il territorio dell’Isola tra il 16 e 17 gennaio, che ...

Emergenza incendi a Palermo e in tutta la Sicilia: situazione critica e massima allerta

Massima allerta a Palermo: Incendi continuano a minacciare la Sicilia, situazione critica in tutta la regione.