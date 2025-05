Maltempo su tutta l' isola nel Messinese è allerta | la decisione sulle scuole

Maltempo su tutta l'isola con allerta per le scuole nel messinese. Come anticipato dagli esperti meteo, il tempo è in netto peggioramento, con un bollettino di allerta arancione per domani, 15 maggio. Sono previste piogge da sparse a diffuse, che potrebbero compromettere la sicurezza e il normale svolgimento delle attività scolastiche.

Come previsto dagli esperti meteo, in netto peggioramento il tempo su tutta l'isola, comprese Messina e la sua provincia. Per la giornata di domani, 15 maggio, la protezione civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo arancione. Previste piogge da sparse a diffuse a prevalente carattere di. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Maltempo su tutta l'isola, nel Messinese è allerta: la decisione sulle scuole

