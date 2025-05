Maltempo in arrivo allerta meteo arancione | scuole chiuse giovedì 15 maggio

Maltempo in arrivo in Sicilia: un'allerta meteo arancione è stata emessa per giovedì 15 maggio 2025. Una nuova perturbazione atlantica porterà forti piogge e venti intensi, costringendo alla chiusura delle scuole. L'allerta sarà attiva dalle ore 00:00 fino a mezzanotte, con impatti significativi in diverse zone della regione.

Una nuova perturbazione atlantica si sta abbattendo sulla Sicilia, portando con sé una severa ondata di maltempo. A partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24 di domani, giovedì 15 maggio 2025, l’allerta meteo arancione interesserà diverse aree della regione, con particolare intensità nella zona di Acireale, dove il sindaco Roberto Barbagallo ha . Maltempo in arrivo, allerta meteo arancione: scuole chiuse giovedì 15 maggio Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

