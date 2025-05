Maltempo allerta meteo arancione in Sicilia e scuole chiuse domani 15 maggio per temporali | elenco dei comuni

Un'allerta meteo arancione è stata emessa per domani, 15 maggio, in Sicilia, a causa di attesi temporali intensi. Molti comuni della regione hanno già disposto la chiusura delle scuole. Inoltre, è stata attivata un'allerta gialla in altre cinque regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Continua a leggere per l'elenco dei comuni interessati.

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani 15 maggio un'allerta meteo arancione per temporali intensi su tutta la Sicilia dove molte scuole saranno chiuse, e allerta gialla in cinque regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia.

Maltempo, allerta meteo arancione in Sicilia e scuole chiuse domani 15 maggio per temporali: elenco dei comuni

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Sicilia

Maltempo, allerta arancione in tutta la Sicilia. In diversi Comuni le scuole rimarranno chiuse

Secondo meridionews.it: In via precauzionale, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Stessa decisione per tanti altri sindaci.

