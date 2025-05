Maltempo allerta arancione in Sicilia | scuole chiuse a Catania e Agrigento

Maltempo in Sicilia con allerta arancione per il 15 maggio: forti temporali in arrivo. Le scuole di Catania e Agrigento rimarranno chiuse, e anche in due comuni dell'Ennese gli istituti scolastici seguiranno questa misura precauzionale. La sicurezza degli studenti è la priorità in questo contesto meteorologico avverso.

A causa dei forti temporali previsti per il 15 maggio resteranno chiusi anche gli istituti scolastici di due comuni nell'Ennese 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allerta arancione in Sicilia: scuole chiuse a Catania e Agrigento

