Malore sul lavoro nella notte a Origgio grave un uomo di 54 anni

Nella notte a Origgio, un grave malore ha colpito un uomo di 54 anni mentre si trovava al lavoro. L'incidente è avvenuto in uno stabilimento di via I Maggio, dove l'allerta è scattata poco dopo le 2:45. Il personale medico ha immediatamente soccorso l'uomo, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Grave malore sul lavoro nella notte ad Origgio, dove un uomo di 54 anni è stato soccorso e poi trasportato in ospedale in codice rosso. L’allarme è scattato poco dopo le 2,45 in uno stabilimento di via I maggio. Uomo caduto al suolo, allarme poco dopo le 2,45 in uno stabilimento di Origgio Sul posto . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

