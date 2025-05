Malore alla guida | 64enne muore a Roccadaspide

Un tragico incidente si è verificato a Roccadaspide, dove un uomo di 64 anni è deceduto mentre guidava la sua auto. Colto da un malore improvviso lungo via Carpino, nei pressi di un distributore di carburante, l'uomo non ha avuto scampo. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per cercare di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Un uomo di 64 anni, residente a Roccadaspide, è deceduto nel pomeriggio di oggi mentre era alla guida della sua auto. Il decesso è avvenuto a causa di un malore improvviso, che lo ha colto mentre percorreva via Carpino, nei pressi del distributore di carburante. L'intervento Secondo le. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Malore alla guida: 64enne muore a Roccadaspide

Le notizie più recenti da fonti esterne

Massimiliano Ponzetti muore a 54 anni al Rally Valle d'Aosta. Malore durante la prova, chi era la vittima

msn.com scrive: Dramma nel mondo del rally. Un pilota che partecipava al 46/o Rally Valle d'Aosta, Massimiliano Ponzetti, valdostano di 54 anni, è morto dopo essere stato colpito da arresto cardiaco ...

Malore mentre guida, Eufrasia Angelone muore contro una casa

Scrive ilmessaggero.it: SULMONA L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore: nessun segno di frenata sull’asfalto e nessuna collisione con altri mezzi. Ci sono anche dei testimoni oculari a ...

Il giro in bici per il Primo Maggio finisce in tragedia: malore fatale, ciclista 50enne muore sull'asfalto

msn.com scrive: Tragedia nel Barese: ciclista 50enne colto da malore muore sull'asfalto. Il giro in bici tra amici per il Primo Maggio si trasforma in dramma. È quello che è successo questa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente mortale a Frosinone: un malore alla guida potrebbe essere all'origine

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la via Morolense, la strada che collega Patrica a Frosinone.