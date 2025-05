Malattie rare Aisla a bordo nave Vespucci | per una cura come rotta comune

A bordo della nave Amerigo Vespucci, Aisla promuove la lotta contro le malattie rare, considerandole una rotta comune verso la cura. La segretaria nazionale Esposito sottolinea come una diagnosi non colpisca solo un individuo, ma trasformi la vita di un'intera famiglia, creando un ponte tra fragilità e forza, tra bisogno e risposta.

La segretaria nazionale Esposito, 'diagnosi non colpisce una sola persona ma cambia la vita di una famiglia' Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Come tra la terra e il mare, anche tra la fragilità e la forza, tra il bisogno e la risposta, serve un ponte. Aisla, Associazione italiana sclerosi l

Malattie rare, Aisla a bordo nave Vespucci: per una cura come rotta comune

Il messaggio di AISLA a bordo della Vespucci

Malattie rare, Massimelli (Aisla): "Centri Nemo garanzia di assistenza competente"

