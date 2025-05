Malattia renale l' Asl Romagna organizza un incontro informativo aperto a tutta la cittadinanza

L'ASL Romagna invita la cittadinanza a un incontro informativo sulla malattia renale. Il convegno, organizzato dal Comitato prevenzione dell'Associazione Nazionale Emodializzati, in collaborazione con l'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di Forlì e Cesena, si intitola “Malattia renale: aspetti medico scientifici e società” e si terrà il...

