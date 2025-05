Malato di tumore ottiene un' ecografianel 2026 ma una dottoressa in pensione vuole aiutarlo

Nel 2026, un giovane malato di tumore riceve un'ecografia, ma l'inadeguatezza della sanità pubblica lo lascia smarrito. Una dottoressa in pensione, determinata a offrirgli aiuto, si propone di assisterlo. Tuttavia, il ragazzo rifiuta con fermezza, dichiarando: "Ne faccio una questione di principio", segnando l'inizio di una battaglia personale e professionale.

La sanità pubblica non risponde, ma una professionista si fa avanti. Il giovane rifiuta l'offerta: "Ne faccio una questione di principio" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Malato di tumore ottiene un'ecografia...nel 2026 ma una dottoressa in pensione vuole aiutarlo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Malato di tumore ottiene un'ecografia...nel 2026 ma una dottoressa in pensione vuole aiutarlo

Da msn.com: Non vuole apparire, non cerca visibilità. La dottoressa che si è fatta avanti per aiutare Dario, un 38enne di Sacile, in provincia di Pordenone, ha quasi cinquant’anni di esperienza in corsia. È in pe ...

Malato di tumore a 38 anni: «Mi hanno dato l'appuntamento per l'ecografia di controllo-recidiva nel 2026»

Scrive ilmattino.it: SACILE - Ha raccolto qualche buon consiglio e soprattutto un fiume di solidarietà, l'amaro sfogo di un ragazzo sacilese che una volta di più si è trovato a combattere ...

Primo malato di tumore al cervello curato in Italia con un fascio di protoni

Si legge su quotidianosanita.it: di Pavia il primo malato italiano affetto da un tumore raro, situato alla base della testa, curato con la tecnica innovativa. Quando si parla di fasci di particelle di solito si pensa ai grandi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Propongono finte cure per bimbo malato di tumore - in 3 ai domiciliari

Sono accusati in concorso tra loro di tentata estorsione, sostituzione di persona, esercizio abusivo di una professione, truffa e lesioni personali.