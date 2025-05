Mainiero depone l’ascia di guerra non ricorrerà in Cassazione contro la sindaca | Le sconfitte insegnano

Giuseppe Mainiero, consigliere civico di opposizione, annuncia la decisione di non ricorrere in cassazione contro la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, dopo una doppia sconfitta in Corte d’Appello. In apertura del Consiglio comunale, sottolinea che le sconfitte possono essere un insegnamento e concluderà il suo discorso con riflessioni sull’unità e sul futuro della città.

Non ricorrerà in Cassazione il consigliere civico di opposizione Giuseppe Mainiero, reduce da una sconfitta bis in Corte d’Appello nella causa intentata sulla presunta incompatibilità della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. Lo ha comunicato in apertura del Consiglio comunale. Il suo discorso. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Mainiero depone l’ascia di guerra, non ricorrerà in Cassazione contro la sindaca: “Le sconfitte insegnano”

