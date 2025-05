Maglia portiere Juve 2025 26 svelato anche il kit indossato da Di Gregorio | niente rosa ma torna il giallo! Tifosi scatenati sui social – FOTO

La Juventus ha svelato la maglia del portiere per la stagione 2025/26, indossata da Di Gregorio. Dopo il rosa, torna il giallo in un design accattivante che ha già fatto discutere i tifosi sui social. Scopri di più sull'ufficializzazione del kit e le reazioni appassionate dei fan.

Maglia portiere Juve 202526, svelato anche il kit indossato da Di Gregorio: la FOTO e l'annuncio ufficiale del club. Ufficiale anche il primo kit che sarà indossato dai portieri della Juve nella stagione 202526. A promuovere la maglia, nera con rifiniture gialle, c'è Michele Di Gregorio: un completo che ha già fatto scatenare i tifosi bianconeri ed è stato apprezzato da molti sui social. Il primo kit portiere (promosso!), la prima delle maglie prematch (anticipata nei mesi scorsi), che riprende il design bar code assottigliandolo e colorandolo, e l'anthem jacket, anche questo anticipato in LQ un po' di mesi fa. #JuJersey?? Seguici anche su IG link in bio pic.twitter.combUrTRpSQqA — La Maglia Bianconera (@LaBianconera) May 14, 2025 A differenza della maglia home presentata oggi dalla Juve, non c'è il rosa nel kit dei portieri con il logo che sarà giallo.