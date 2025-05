Maglia Juventus 2025 26 ora è anche ufficiale | svelato il nuovo home kit per la prossima stagione – FOTO

La Juventus ha ufficialmente svelato la nuova maglia home per la stagione 2025-26, entusiasmando i tifosi con un design innovativo. In un comunicato stampa, il club bianconero ha rivelato tutti i dettagli del nuovo kit, promettendo di portare un fresco look sul campo. Scopriamo insieme le caratteristiche di questa attesa maglietta!

Maglia Juventus 202526, ora è anche ufficiale: svelato il nuovo home kit per la prossima stagione. Tutti i dettagli nell’annuncio del club bianconero. Attraverso un comunicato ufficiale la Juve ha reso nota quella che sarà la prossima prima maglia per la stagione 2025-26. Ogni filo racconta una storia? Ogni striscia parla bianconero???? Ecco la nostra maglia Home per la stagione 2526? — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025 Una casacca che, come raccontato negli ultimi giorni e non solo, avrà strisce bianche e nere di varia larghezza e alcuni ricami in colore rosa come il logo Juventus e Adidas oltre alle consuete strisce dello storico marchio. COMUNICATO – Juventus e adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 202526: un kit rivoluzionario, che presenta una rivisitazione e uno spostamento delle iconiche strisce bianconere, rifinite con accenti rosa dal carattere senza tempo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com