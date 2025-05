Magi vestito da fantasma trasforma il question time in Ghostbusters

Ieri alla Camera dei Deputati, il question time si è trasformato in un'originale seduta spiritica, grazie all'apparizione di Riccardo Magi, deputato di +Europa, vestito da fantasma. Un evento che ha catturato l'attenzione degli appassionati di evocazioni e Ghostbusters, regalando un momento di pura creatività in un contesto istituzionale solitamente serio.

Un'apparizione cha ha fatto sognare gli appassionati di evocazioni e Ghostbuster. Ieri alla Camera dei Deputati, il question time della premier Giorgia Meloni si è trasformato in una seduta spiritica quando Riccardo Magi, deputato di +Europa, si è presentato vestito. da fantasma. Letteralmente. Lenzuolo bianco dagli occhi "bucati" e protesta servita con un tocco teatrale.

Referendum, la protesta di Magi vestito da fantasma in Aula. Espulso e portato via di peso

Segnala msn.com: (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 Il deputato di +Europa Riccardo Magi entra nell'Aula della Camera vestito da Fantasma in occasione del Premier time, in segno di protesta sulla scarsa informazione ...

Il deputato Riccardo Magi si presenta alla Camera vestito da fantasma e viene espulso: la scena surreale, video

Si legge su today.it: Il segretario di +Europa è stato accompagnato fuori dall'aula durante il question time. La protesta per denunciare il silenzio delle istituzioni sull'appuntamento dell'8 e 9 giugno ...

Premier time alla Camera, il deputato Magi fa irruzione vestito da fantasma: espulso

Riporta quotidiano.net: Durante il premier time il parlamentare Riccardo Magi di Più Europa si è presentato con un lenzuolo bianco e la scritta referendum ...

