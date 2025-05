Magi irrompe alla Camera vestito da fantasma espulso dall’Aula

Nel cuore della Camera, un'inaspettata protesta ha catturato l'attenzione: Riccardo Magi, deputato di +Europa, si è presentato vestito da fantasma, dunque espulso, durante il premier time. La sua azione eclatante è stata una risposta all'invito della maggioranza all'astensione per i referendum dell'8 e 9 giugno, un gesto simbolico che ha scosso l'Aula.

ROMA (ITALPRESS) – Il deputato di +Europa, Riccardo Magi, irrompe nell’Aula della Camera dove si sta svolgendo il premier time vestito da fantasma con un lenzuolo bianco. La protesta è contro l’invito della maggioranza all’astensione ai referendum dell’8 e 9 giugno. Il deputato è stato subito espulso dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e portato fuori dall’Aula dai commessi. fscmca1 (Fonte video: Pagina Facebook Giorgia Meloni) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Magi irrompe alla Camera vestito da fantasma, espulso dall’Aula

