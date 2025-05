Magi +Europa travestito da fantasma alla Camera | espulso

Un mago travestito da fantasma ha portato scompiglio alla Camera, espulso dopo aver interpellato la presidente Meloni. Ha ricordato le sue accuse passate sull’assenza di partecipazione popolare nei referendum, sottolineando l'incoerenza della premier che, ora al governo, sembra seguire la stessa strada di silenzio e disinteresse verso la volontà del popolo.

“Ho chiesto alla presidente Meloni se si ricorda di quando lei accusava i governi di silenziare i referendum e sfavorire la partecipazione popolare. Era il 2016 e il 2022. Adesso è lei al governo e sta facendo esattamente la stessa cosa”. Proprio la premier che “mette al centro la volontà popolare, addirittura volendo eleggere direttamente. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Magi (+Europa) travestito da fantasma alla Camera: espulso

Su questo argomento da altre fonti

Protesta choc di Magi alla Camera: entra vestito da fantasma e viene espulso

Scrive notizie.it: Riccardo Magi, deputato e leader di +Europa, è stato espulso dalla Camera dopo essersi presentato travestito da fantasma in segno di protesta. Ecco perché.

Perché Riccardo Magi si è travestito da fantasma durante il premier time di Meloni

Come scrive msn.com: Durante il premier time di mercoledì 14 maggio alla Camera dei deputati, Riccardo Magi, leader di +Europa, è stato allontanato dall’Aula dopo essere entrato travestito da fantasma. La sua azione dimos ...

Riccardo Magi si traveste da fantasma in aula: un gesto di protesta

Secondo notizie.it: Il deputato Riccardo Magi, esponente di Più Europa, ha attirato l’attenzione durante una seduta della Camera dei Deputati, presentandosi in aula vestito da fantasma. Questo atto, avvenuto mentre il ca ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

In Europa allerta Coronavirus : Mortalit? in Italia cresce +23%

L'Europa deve prepararsi al meglio per uscire dalle nuove e rigorose misure di contenimento della seconda ondata di coronavirus: questo l'appello dell'Ocse nella presentazione a Parigi del dossier 'Health at a Glance Europe 2020 '.